Пашинян запропонував обміняти вірменських полонених на власного сина

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Відповідні органи отримали розпорядження від виконувача обов'язків прем'єр-міністра Вірменії.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 червня, стало відомо, що виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян розпорядився запропонувати Баку обміняти його сина Ашота на всіх вірменських бранців. За даними ЗМІ, Нікола Пашинян розповів про це під час зустрічі зі своїми прихильниками в громаді Мец Манташев Ширакського області.
Пашинян наголосив, що це не єдиний крок, який він готовий зробити задля повернення полонених.
«Мій син готовий відправитися в Баку в якості заручника за умови повернення всіх наших бранців. Але я хочу, щоб ви не думали раптом, що це єдиний інструмент або відчайдушний крок для вирішення проблеми наших полонених, в цей період ведеться велика інтенсивна робота», - зазначив Пашинян.
Як відомо, в кінці травня Баку заявив про взяття в полон диверсійної розвідгрупи Вірменії.
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