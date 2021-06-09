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Пашинян запропонував обміняти вірменських полонених на власного сина

Аня Мартинюк 09 червня 2021, 11:40
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Пашинян запропонував обміняти вірменських полонених на власного сина

Відповідні органи отримали розпорядження від виконувача обов'язків прем'єр-міністра Вірменії. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 червня, стало відомо, що виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян розпорядився запропонувати Баку обміняти його сина Ашота на всіх вірменських бранців. За даними ЗМІ, Нікола Пашинян розповів про це під час зустрічі зі своїми прихильниками в громаді Мец Манташев Ширакського області.

Пашинян наголосив, що це не єдиний крок, який він готовий зробити задля повернення полонених.

«Мій син готовий відправитися в Баку в якості заручника за умови повернення всіх наших бранців. Але я хочу, щоб ви не думали раптом, що це єдиний інструмент або відчайдушний крок для вирішення проблеми наших полонених, в цей період ведеться велика інтенсивна робота», - зазначив Пашинян.

Як відомо, в кінці травня Баку заявив про взяття в полон диверсійної розвідгрупи Вірменії.

 

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