У Львові загинула чемпіонка з пауерліфтингу

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Дівчина випала з вікна.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 червня, стало відомо, що багаторазовий призер чемпіонатів України, переможець чемпіонатів області з пауерліфтингу та жиму лежачи Ірина Квас трагічно загинула. Дівчина випала з вікна гуртожитку, а саме з 7 поверху.
Інцидент мав місце у Львові.
«Львівська обласна федерація пауерліфтингу висловлює щирі співчуття родині, близьким, друзям і тренеру багаторазового призера чемпіонатів України, переможця чемпіонатів області з пауерліфтингу та жиму лежачи Квас Ірини, яка вчора трагічно загинула. Складно усвідомити те, що сталося, але Іра назавжди залишиться в наших серцях ! Вічна пам'ять!» - повідомили у Львівській обласній федерації пауерліфтингу.
Спортсменці було 17 років.
09:03: Шовковський витратив 22 мільйони гривень на діаманти, перли та смарагди
13:24: У Зеленського назвали умову подачі води в анексований Крим
12:39: Мільярд дерев Зеленського приречені на смерть – Мінекології
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