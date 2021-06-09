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У Львові загинула чемпіонка з пауерліфтингу

Аня Мартинюк 09 червня 2021, 11:10
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У Львові загинула чемпіонка з пауерліфтингу

Дівчина випала з вікна. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 червня, стало відомо, що багаторазовий призер чемпіонатів України, переможець чемпіонатів області з пауерліфтингу та жиму лежачи Ірина Квас трагічно загинула. Дівчина випала з вікна гуртожитку, а саме з 7 поверху.  

Інцидент мав місце у Львові.

«Львівська обласна федерація пауерліфтингу висловлює щирі співчуття родині, близьким, друзям і тренеру багаторазового призера чемпіонатів України, переможця чемпіонатів області з пауерліфтингу та жиму лежачи Квас Ірини, яка вчора трагічно загинула. Складно усвідомити те, що сталося, але Іра назавжди залишиться в наших серцях ! Вічна пам'ять!» - повідомили у Львівській обласній федерації пауерліфтингу.

Спортсменці було 17 років.

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