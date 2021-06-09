Україна знаходиться в зеленій коронавірусній зоні

Аня Мартинюк 09 червня 2021, 10:36

Це означає пом'якшення обмежень.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 червня, стало відомо, що МОЗ перевело усі регіони країни з жовтої в зелену зону карантину. Так, це означає пом’якшення карантинних обмежень.

До слова, 7 червня Кабмін дав добро на послаблення карантину, а саме на проведення масових заходів, роботу нічних клубів. Також при в'їзді в Україну можна пред'являти міжнародний сертифікат про вакцинацію.