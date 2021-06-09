Україна знаходиться в зеленій коронавірусній зоні

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Це означає пом'якшення обмежень.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 червня, стало відомо, що МОЗ перевело усі регіони країни з жовтої в зелену зону карантину. Так, це означає пом’якшення карантинних обмежень.
До слова, 7 червня Кабмін дав добро на послаблення карантину, а саме на проведення масових заходів, роботу нічних клубів. Також при в'їзді в Україну можна пред'являти міжнародний сертифікат про вакцинацію.
09:03: Шовковський витратив 22 мільйони гривень на діаманти, перли та смарагди
13:24: У Зеленського назвали умову подачі води в анексований Крим
12:39: Мільярд дерев Зеленського приречені на смерть – Мінекології
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