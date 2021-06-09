В результаті вибуху у Харкові постраждали 5 осіб

Аня Мартинюк 09 червня 2021, 09:38

Інцидент трапився 8 червня ввечері.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 червня, стало відомо, що в результаті вибуху у Харкові на проспекті Гагаріна постраждали 5 осіб. Раніше зазначалось про 3 потерпілих. Деталі навели у прес-службі Національної поліції України.

«Встановлено, що між компанією молоді та 29-річним чоловіком стався конфлікт, під час якого він кинув гранату РГД-5. В результаті вибуху гранати постраждали п'ятеро людей від 16 до 33 років. Всі постраждалі з осколковими пораненнями доставлені в медичні установи Харкова», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, очевидці також зазначили, що між молодими людьми виник конфлікт, в результаті один з учасників конфлікту жбурнув гранату.