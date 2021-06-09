Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • 81 український депутат-мільйонер отримує компенсацію за оренду житла
  • В Ужгороді екзамен за 20 студентів-медиків здавали підставні люди
  • Відмова від пакетів вдарить по карманах українців

Шовковський витратив 22 мільйони гривень на діаманти, перли та смарагди

Аня Мартинюк 09 червня 2021, 09:03
Версія для друку
Шовковський витратив 22 мільйони гривень на діаманти, перли та смарагди

Також він прихопив рубіни.

Новину передає «Преса України».

Колишній голкіпер ФК «Динамо» і Збірної України, а нині депутат Київради від партії «Удар» Олександр Шовковський купив діаманти, рубіни, смарагди і перли. На них він витратив 22 мільйони гривень. Про це йдеться у декларації.

Минулого літа Шовковський  витратився на 16 діамантів, 4 рубіна, 3 смарагда, 5 сапфірів, нитку з 108 чорних перлин і 96 білих, а також ще ряд трохи менше коштовного каміння. Як зазначається, дороге каміння належить цивільній дружині Шовковського Марині Кутеповій. Так, у пари спільний ювелірний бізнес SaSho.

До слова, останній він запропонував руку і серце на Новий рік. Пара разом уже 5 років. 

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції