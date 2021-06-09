Шовковський витратив 22 мільйони гривень на діаманти, перли та смарагди

Аня Мартинюк 09 червня 2021, 09:03

Також він прихопив рубіни.

Новину передає «Преса України».

Колишній голкіпер ФК «Динамо» і Збірної України, а нині депутат Київради від партії «Удар» Олександр Шовковський купив діаманти, рубіни, смарагди і перли. На них він витратив 22 мільйони гривень. Про це йдеться у декларації.

Минулого літа Шовковський витратився на 16 діамантів, 4 рубіна, 3 смарагда, 5 сапфірів, нитку з 108 чорних перлин і 96 білих, а також ще ряд трохи менше коштовного каміння. Як зазначається, дороге каміння належить цивільній дружині Шовковського Марині Кутеповій. Так, у пари спільний ювелірний бізнес SaSho.

До слова, останній він запропонував руку і серце на Новий рік. Пара разом уже 5 років.