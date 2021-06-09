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Також він прихопив рубіни.
Новину передає «Преса України».
Колишній голкіпер ФК «Динамо» і Збірної України, а нині депутат Київради від партії «Удар» Олександр Шовковський купив діаманти, рубіни, смарагди і перли. На них він витратив 22 мільйони гривень. Про це йдеться у декларації.
Минулого літа Шовковський витратився на 16 діамантів, 4 рубіна, 3 смарагда, 5 сапфірів, нитку з 108 чорних перлин і 96 білих, а також ще ряд трохи менше коштовного каміння. Як зазначається, дороге каміння належить цивільній дружині Шовковського Марині Кутеповій. Так, у пари спільний ювелірний бізнес SaSho.
До слова, останній він запропонував руку і серце на Новий рік. Пара разом уже 5 років.
09:03: Шовковський витратив 22 мільйони гривень на діаманти, перли та смарагди
13:24: У Зеленського назвали умову подачі води в анексований Крим
12:39: Мільярд дерев Зеленського приречені на смерть – Мінекології
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