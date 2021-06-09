В Україні знову позитивна динаміка щодо коронавірусу

У Зеленського назвали умову подачі води в анексований Крим 13:24
Мільярд дерев Зеленського приречені на смерть – Мінекології 12:39
У МОЗ розповіли про способи отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію 13:59
Зеленський підписав закон про заборону деяких пластикових пакетів 13:36
81 український депутат-мільйонер отримує компенсацію за оренду житла 12:35
Изи Джой - онлайн казино с сотнями слотов, турнирами и лотереями 06:44
Практичність вимагає жертв: костюми, які можна одягати на роботу 03:27
В Ужгороді екзамен за 20 студентів-медиків здавали підставні люди 13:45
Хворих побільшало, однак незначно.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 червня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в Україні виявили 1 385 осіб з коронавірусом. Серед нових заражених 57 дітей і 74 медпрацівника.
77 пацієнтів померли та 6 962 людини одужали.
«Найбільша кількість випадків зараження за минулу добу виявлено в Київській області (142 особи), Харківській області (87), Дніпропетровській області (75) і Рівненській області (75)», - йдеться в повідомленні.
У Києві 262 нових хворих.
13:24: У Зеленського назвали умову подачі води в анексований Крим
12:39: Мільярд дерев Зеленського приречені на смерть – Мінекології
09:21: Trek - велосипеды с именем
13:59: У МОЗ розповіли про способи отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію
13:36: Зеленський підписав закон про заборону деяких пластикових пакетів
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.