В Україні знову позитивна динаміка щодо коронавірусу

Аня Мартинюк 09 червня 2021, 08:31

Хворих побільшало, однак незначно.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 червня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в Україні виявили 1 385 осіб з коронавірусом. Серед нових заражених 57 дітей і 74 медпрацівника.

77 пацієнтів померли та 6 962 людини одужали.

«Найбільша кількість випадків зараження за минулу добу виявлено в Київській області (142 особи), Харківській області (87), Дніпропетровській області (75) і Рівненській області (75)», - йдеться в повідомленні.

У Києві 262 нових хворих.