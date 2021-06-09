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В Україні знову позитивна динаміка щодо коронавірусу

Аня Мартинюк 09 червня 2021, 08:31
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В Україні знову позитивна динаміка щодо коронавірусу

Хворих побільшало, однак незначно.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 червня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в Україні виявили 1 385 осіб з коронавірусом. Серед нових заражених 57 дітей і 74 медпрацівника.

77 пацієнтів померли та 6 962 людини одужали.

«Найбільша кількість випадків зараження за минулу добу виявлено в Київській області (142 особи), Харківській області (87), Дніпропетровській області (75) і Рівненській області (75)», - йдеться в повідомленні.

У Києві 262 нових хворих.

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