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У Зеленського назвали умову подачі води в анексований Крим

Аня Мартинюк 08 червня 2021, 13:24
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У Зеленського назвали умову подачі води в анексований Крим

Думку висловив Олексій Арестович. 

Новину передає «Преса України».

Спікер делегації України в ТКГ і радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що Україна поверне по Північнокримському каналу воду в окупований Крим, але за умови. Якщо РФ піде на серйозні поступки. 

Мова йде про виконання Мінських домовленостей, виведення військ з Донбасу, повернення окупованих територій Донецької і Луганської областей на умовах України.

«Теоретично ми могли б на це піти, але Росія готова виводити? Навіщо вона витрачала ці ж роки, тисячі життів, санкції?» - зауважив Арестович.

Тому він порадив експертам не висувати сценарії повернення води на півострів.

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