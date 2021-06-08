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Думку висловив Олексій Арестович.
Новину передає «Преса України».
Спікер делегації України в ТКГ і радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що Україна поверне по Північнокримському каналу воду в окупований Крим, але за умови. Якщо РФ піде на серйозні поступки.
Мова йде про виконання Мінських домовленостей, виведення військ з Донбасу, повернення окупованих територій Донецької і Луганської областей на умовах України.
«Теоретично ми могли б на це піти, але Росія готова виводити? Навіщо вона витрачала ці ж роки, тисячі життів, санкції?» - зауважив Арестович.
Тому він порадив експертам не висувати сценарії повернення води на півострів.
13:24: У Зеленського назвали умову подачі води в анексований Крим
12:39: Мільярд дерев Зеленського приречені на смерть – Мінекології
13:59: У МОЗ розповіли про способи отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію
13:36: Зеленський підписав закон про заборону деяких пластикових пакетів
12:35: 81 український депутат-мільйонер отримує компенсацію за оренду житла
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