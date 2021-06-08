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Свій коментар озвучив Роман Абрамовський.
Новину передає «Преса України».
Міністр охорони навколишнього середовища і природних ресурсів України Роман Абрамовський відреагував на гучну заяву українського президента Володимира Зеленського про посадку в країні мільярда дерев. За його словами, з цієї кількості в результаті виживе близько 200 мільйонів дерев.
Відповідний коментар прозвучав на форумі Україна 30 "екологія".
«Головна ідея ініціативи президента, це збільшення в Україні площ лісових насаджень. Механізм досить простий. На площі один гектар садять близько п'яти тисяч дерев, за час обробки даної лісопосадки залишиться близько 500 дерев, це відповідно 10% від загальної кількості. Висаджувати будемо змішаний ліс, він практично не горить. Садити сосну в умовах кліматичного підвищення температури, зменшення вологи і підвищення сухості безглуздо, через 50-70 років її потрібно буде вирізати або вона згорить», - розповів міністр.
Роман Абрамовський додав, що мільярд дерев висадять на нових землях.
12:39: Мільярд дерев Зеленського приречені на смерть – Мінекології
13:59: У МОЗ розповіли про способи отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію
13:36: Зеленський підписав закон про заборону деяких пластикових пакетів
12:35: 81 український депутат-мільйонер отримує компенсацію за оренду житла
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