Мільярд дерев Зеленського приречені на смерть – Мінекології

Аня Мартинюк 08 червня 2021, 12:39

Свій коментар озвучив Роман Абрамовський.

Новину передає «Преса України».

Міністр охорони навколишнього середовища і природних ресурсів України Роман Абрамовський відреагував на гучну заяву українського президента Володимира Зеленського про посадку в країні мільярда дерев. За його словами, з цієї кількості в результаті виживе близько 200 мільйонів дерев.

Відповідний коментар прозвучав на форумі Україна 30 "екологія".

«Головна ідея ініціативи президента, це збільшення в Україні площ лісових насаджень. Механізм досить простий. На площі один гектар садять близько п'яти тисяч дерев, за час обробки даної лісопосадки залишиться близько 500 дерев, це відповідно 10% від загальної кількості. Висаджувати будемо змішаний ліс, він практично не горить. Садити сосну в умовах кліматичного підвищення температури, зменшення вологи і підвищення сухості безглуздо, через 50-70 років її потрібно буде вирізати або вона згорить», - розповів міністр.

Роман Абрамовський додав, що мільярд дерев висадять на нових землях.