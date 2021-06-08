В Україні відкрилося посольство Ірландії

Аня Мартинюк 08 червня 2021, 12:07

Знаходиться воно у Києві.

Новину передає «Преса України».

У Києві запрацювало посольство Ірландії. Нещодавно заступник міністра МЗС Василь Боднар прийняв копії вірчих грамот від посла Ірландії з резиденцією в Україні Тереси Гілі. За словами Бондара, такий хід подій сприятиме активізації українсько-ірландського діалогу.

«Призначення пані посла Ірландії в Україні з резиденцією в Києві сприятиме пожвавленню політичних контактів, нарощування обсягів торгівлі, зміцненню взаємодії між нашими громадянами. Сподіваємося на позитивні зрушення найближчим часом в спрощенні процедури отримання ірландських віз для громадян України», - заявив Боднар.

Також була обговорена підготовка візиту міністра закордонних справ і оборони Ірландії Саймона Коуена в Україну.