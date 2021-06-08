У Дніпропетровській області вирував смерч

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Стихію встигли «піймати» на камеру.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 червня, стало відомо, що у місті Покров Дніпропетровської області був помічений смерч. Місцеві жителі зафіксували стихію на камеру. За їх словами, вони були здивовані та дещо налякані. Смерч ширяв у повітрі днем раніше.
До слова, смерч або торнадо зазвичай виникає в грозовій хмарі і поширюється вниз, зазвичай доходячи до самої поверхні землі.
12:39: Мільярд дерев Зеленського приречені на смерть – Мінекології
13:59: У МОЗ розповіли про способи отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію
13:36: Зеленський підписав закон про заборону деяких пластикових пакетів
12:35: 81 український депутат-мільйонер отримує компенсацію за оренду житла
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