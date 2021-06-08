У Дніпропетровській області вирував смерч

Аня Мартинюк 08 червня 2021, 11:24

Стихію встигли «піймати» на камеру.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 червня, стало відомо, що у місті Покров Дніпропетровської області був помічений смерч. Місцеві жителі зафіксували стихію на камеру. За їх словами, вони були здивовані та дещо налякані. Смерч ширяв у повітрі днем раніше.

До слова, смерч або торнадо зазвичай виникає в грозовій хмарі і поширюється вниз, зазвичай доходячи до самої поверхні землі.