Trek - велосипеды с именем

Аня Мартинюк 08 червня 2021, 09:21

Trek - мировой лидер в производстве и продаже велосипедов и товаров для велоспорта. Это глобальная организация с представительствами в 90+ странах, юридическими лицами в 30 странах и годовым доходом в 1 миллиард долларов. Компания https://velopark.com.ua/category/trek/ быстро растет — она поддерживает партнерские отношения с 10 000 независимых дилеров по продаже велосипедов и владеет более чем 150 точками розничной продажи по всему миру.

О велосипедах Трек

Предложение Trek Bikes включает в себя все велосипеды и велосипедные аксессуары. Их основная продукция — гоночные велосипеды и аксессуары, однако в последние годы выросло количество электронных велосипедов, которые принесли 20 процентов прошлогоднего дохода.

Компания приобрела в Калифорнии бренд под названием Electra, который специализируется на байках Cruiser. У них также есть большой бренд в Германии под названием Diamont. Diamont является основным брендом страны и прекрасным дополнением к бренду Trek Bikes. Аксессуары Bontrager также принадлежат Trek. Кроме того, Trek владеет несколькими компаниями по предоставлению райдшеринга - BCycle и BCycle Electric. Еще одним аспектом Trek является их ИТ-компания и точка продаж под названием Ascend с программным обеспечением для управления розничной торговлей и услугами для велосипедной индустрии.

Лучшее от Trek

Trek - востребованный производитель велосипедов, известный своим отличным качеством сборки и поддержкой клиентов, а ассортимент охватывает все велосипедные дисциплины. Сегодня Trek производит все:

высококлассные шоссейные,

горные,

триатлонные велосипеды,

гибридные,

комфортные,

круизные,

детские велосипеды.

Эти продукты доступны по разным ценам. Лучше сразу присмотреть себе модель, которая будет служить очень и очень долго. Можно сказать - вечно, если не забывать о ТО.

Все шоссейные велосипеды Trek будут эффективно работать в самых разных ситуациях, от гонок до путешествий на длинные дистанции. Каждый стиль велосипеда призван подчеркнуть определенные приоритеты гонщика и должен использоваться для определенного типа езды. Определение того, какой стиль велосипеда соответствует вашим целям, - это первый шаг к определению того, который вам понравится больше всего.