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У МОЗ розповіли про способи отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію

Аня Мартинюк 07 червня 2021, 13:59
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У МОЗ розповіли про способи отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію

Міжнародне свідоцтво не є Covid-сертифікатом.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі МОЗ повідомили, що українці, які отримали дві дози щеплення від коронавірусу, якщо необхідно, можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. У відомстві наголосили, що такий документ не є Covid-сертифікатом.

«Таке свідоцтво можна отримати тільки в паперовій формі відразу після щеплення другою дозою вакцини або в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров'я, зокрема у сімейного лікаря, для пред'явлення при необхідності при перетині державного кордону», - уточнили у прес-службі.

Якщо свідоцтво не видали одразу після щеплення, то його можна отримати у сімейного лікаря. Документ заповнюється англійською або французькою мовою, українська буде додаткова мова.

 

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