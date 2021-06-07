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Міжнародне свідоцтво не є Covid-сертифікатом.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі МОЗ повідомили, що українці, які отримали дві дози щеплення від коронавірусу, якщо необхідно, можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. У відомстві наголосили, що такий документ не є Covid-сертифікатом.
«Таке свідоцтво можна отримати тільки в паперовій формі відразу після щеплення другою дозою вакцини або в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров'я, зокрема у сімейного лікаря, для пред'явлення при необхідності при перетині державного кордону», - уточнили у прес-службі.
Якщо свідоцтво не видали одразу після щеплення, то його можна отримати у сімейного лікаря. Документ заповнюється англійською або французькою мовою, українська буде додаткова мова.
13:59: У МОЗ розповіли про способи отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію
13:36: Зеленський підписав закон про заборону деяких пластикових пакетів
12:35: 81 український депутат-мільйонер отримує компенсацію за оренду житла
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