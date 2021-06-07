У МОЗ розповіли про способи отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію

Аня Мартинюк 07 червня 2021, 13:59

Міжнародне свідоцтво не є Covid-сертифікатом.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі МОЗ повідомили, що українці, які отримали дві дози щеплення від коронавірусу, якщо необхідно, можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. У відомстві наголосили, що такий документ не є Covid-сертифікатом.

«Таке свідоцтво можна отримати тільки в паперовій формі відразу після щеплення другою дозою вакцини або в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров'я, зокрема у сімейного лікаря, для пред'явлення при необхідності при перетині державного кордону», - уточнили у прес-службі.

Якщо свідоцтво не видали одразу після щеплення, то його можна отримати у сімейного лікаря. Документ заповнюється англійською або французькою мовою, українська буде додаткова мова.