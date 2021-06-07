Зеленський підписав закон про заборону деяких пластикових пакетів

Аня Мартинюк 07 червня 2021, 13:36

Також він озвучив чергову обіцянку.

Новину передає «Преса України».

Президент України Володимир Зеленський поставив свій підпис під законом про заборону пластикових пакетів. Про це стало відомо на форумі «Україна 30».

Мова йде про надтонкі пластикові пакети, тонкі пластикові пакети, оксо-розкладні пластикові пакети.

«Ми поставили перед собою амбітну, але, я впевнений, досяжну мету - за 10 років збільшити площу лісів на 1 млн гектарів. Для цього в найближчі три роки ми хочемо висадити в Україні 1 млрд дерев. Відповідний указ про старт цієї програми я хочу підписати саме тут на нашій зустрічі», - заявив український лідер.

Нагадаємо, раніше експерти попереджали, що через заборону на пакети в Україні підскочать ціни на товари.