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В «Голосі» прокоментували вихід Притули з партії

Аня Мартинюк 07 червня 2021, 12:58
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В «Голосі» прокоментували вихід Притули з партії

Нардепи кажуть, що не здивовані такому ходу подій. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 червня, лідер партії «Голос» Кіра Рудик повідомила, що від шоумена Сергія Притули, який заявив про вихід з партії, чекають письмової заяви. Також за її словами, рішенню Притули ніхто не здивувався. 

«Оголошення про вихід з партії вимагає письмової заяви, тому ми очікуємо письмову заяву Сергія Притули про вихід…особисті амбіції Сергія Притули і бажання отримати керівні посади за всяку ціну "взяли верх над спільною метою - побудувати велику ліберальну партію в Україні та спільно втілювати все програмні обіцянки», - зазначила Рудик.

Вона також привітала Притулу з тим, що він визначився зі своїми політичними планами. Рудик також нагадала, що він продовжує вести свою кар’єру у шоу-бізнесі.

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