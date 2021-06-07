В «Голосі» прокоментували вихід Притули з партії

Аня Мартинюк 07 червня 2021, 12:58

Нардепи кажуть, що не здивовані такому ходу подій.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 червня, лідер партії «Голос» Кіра Рудик повідомила, що від шоумена Сергія Притули, який заявив про вихід з партії, чекають письмової заяви. Також за її словами, рішенню Притули ніхто не здивувався.

«Оголошення про вихід з партії вимагає письмової заяви, тому ми очікуємо письмову заяву Сергія Притули про вихід…особисті амбіції Сергія Притули і бажання отримати керівні посади за всяку ціну "взяли верх над спільною метою - побудувати велику ліберальну партію в Україні та спільно втілювати все програмні обіцянки», - зазначила Рудик.

Вона також привітала Притулу з тим, що він визначився зі своїми політичними планами. Рудик також нагадала, що він продовжує вести свою кар’єру у шоу-бізнесі.