В «Голосі» прокоментували вихід Притули з партії

У МОЗ розповіли про способи отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію 13:59
Зеленський підписав закон про заборону деяких пластикових пакетів 13:36
81 український депутат-мільйонер отримує компенсацію за оренду житла 12:35
В Ужгороді екзамен за 20 студентів-медиків здавали підставні люди 13:45
Українці почали активніше вакцинуватися від коронавирусу 12:35
У США екстрено сів літак 11:56
В Україні відбувся незначний приріст коронавірусних хворих 11:16
Україна витратить $700 тисяч на боротьбу з дезінформацією 10:38
Народні обраниці зі «Слуг народу» знову засвітили супердорогі сумочки 10:00
Нардепи кажуть, що не здивовані такому ходу подій.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 червня, лідер партії «Голос» Кіра Рудик повідомила, що від шоумена Сергія Притули, який заявив про вихід з партії, чекають письмової заяви. Також за її словами, рішенню Притули ніхто не здивувався.
«Оголошення про вихід з партії вимагає письмової заяви, тому ми очікуємо письмову заяву Сергія Притули про вихід…особисті амбіції Сергія Притули і бажання отримати керівні посади за всяку ціну "взяли верх над спільною метою - побудувати велику ліберальну партію в Україні та спільно втілювати все програмні обіцянки», - зазначила Рудик.
Вона також привітала Притулу з тим, що він визначився зі своїми політичними планами. Рудик також нагадала, що він продовжує вести свою кар’єру у шоу-бізнесі.
13:59: У МОЗ розповіли про способи отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію
13:36: Зеленський підписав закон про заборону деяких пластикових пакетів
12:35: 81 український депутат-мільйонер отримує компенсацію за оренду житла
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.