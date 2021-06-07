81 український депутат-мільйонер отримує компенсацію за оренду житла

Аня Мартинюк 07 червня 2021, 12:35

Більшість з них з партії Володимира Зеленського.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 червня, стало відомо, що у ВРУ 67 депутатів-мільйонерів від президентської фракції «Слуга народу» отримують компенсацію за оренду житла в Києві.

У прес-службі Комітету виборців України повідомили, що 81 нардеп, який має на своїх рахунках більше мільйона гривень, отримує бюджетну компенсацію за оренду квартири чи готельного номера.

«З 147 народних депутатів, які орендують житло за бюджетні кошти, 81 депутат має на своїх рахунках понад один мільйон гривень. Серед депутатів-мільйонерів найбільше представників фракції "Слуги народу" (67 осіб). Значно менша кількість серед депутатів інших політичних сил. Так, по 4 депутати-мільйонера, які орендують житло, входять до складу груп "За майбутнє" і "Довіра", 2 депутати - позафракційні, 2 - члени "євросолідарності", 1 - "Батьківщини", 1 - "Опозиційна платформа - За життя"», - уточнили у прес-службі.

У Комітеті виборців вважають, що доцільніше відмовитися від практики виплати коштів для народних депутатів на оренду житла.