На українців чекає літній град

Аня Мартинюк 07 червня 2021, 11:57

Температура повітря буде комфортною.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 червня, український синоптик Наталія Діденко повідомила, що практично на всю територію країни прийде волога погода. Подекуди навіть з градом.

«Завтра, 8-го червня, волога погода охопить практично всю нашу територію. Дощі!

Хіба що північний захід - Волинь, Рівненщина, частина Житомирщини, а також південний захід - окремі райони Криму, Миколаївщини та Одещини, отримають меншу ймовірність опадів», - зазначила синоптик.

Температура повітря в більшості областей становитиме +19+24 градуси. У Києві періодично дощ, гроза та +21+23 градуси.