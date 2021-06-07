На українців чекає літній град

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Температура повітря буде комфортною.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 червня, український синоптик Наталія Діденко повідомила, що практично на всю територію країни прийде волога погода. Подекуди навіть з градом.
«Завтра, 8-го червня, волога погода охопить практично всю нашу територію. Дощі!
Хіба що північний захід - Волинь, Рівненщина, частина Житомирщини, а також південний захід - окремі райони Криму, Миколаївщини та Одещини, отримають меншу ймовірність опадів», - зазначила синоптик.
Температура повітря в більшості областей становитиме +19+24 градуси. У Києві періодично дощ, гроза та +21+23 градуси.
13:59: У МОЗ розповіли про способи отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію
13:36: Зеленський підписав закон про заборону деяких пластикових пакетів
12:35: 81 український депутат-мільйонер отримує компенсацію за оренду житла
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