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В Україні менше тисячі нових ковідних хворих

Аня Мартинюк 07 червня 2021, 09:07
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В Україні менше тисячі нових ковідних хворих

Та плюс 24 тисячі вакцинованих. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 червня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в Україні провели 10 723 тести методом ПЛР, 1 356 тестів методом ІФА, 5 512 експрес-тестів. В результаті було виявлено 535 нових коронавірусних хворих. Серед них 30 дітей і 61 медпрацівник.

На жаль, 33 пацієнти померли. 

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (87), Миколаївській (78), Київській (52), Дніпропетровській (47) та Рівненській (42) областях», - йдеться у повідомленні. 

Також зазначається, що 6 червня було вакциновано 24 860 українців. З них першу дозу отримали 24 406 людей.

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