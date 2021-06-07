В Україні менше тисячі нових ковідних хворих

Аня Мартинюк 07 червня 2021, 09:07

Та плюс 24 тисячі вакцинованих.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 червня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в Україні провели 10 723 тести методом ПЛР, 1 356 тестів методом ІФА, 5 512 експрес-тестів. В результаті було виявлено 535 нових коронавірусних хворих. Серед них 30 дітей і 61 медпрацівник.

На жаль, 33 пацієнти померли.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (87), Миколаївській (78), Київській (52), Дніпропетровській (47) та Рівненській (42) областях», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що 6 червня було вакциновано 24 860 українців. З них першу дозу отримали 24 406 людей.