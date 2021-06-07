У МОЗ розповіли про способи отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію 13:59
Зеленський підписав закон про заборону деяких пластикових пакетів 13:36
81 український депутат-мільйонер отримує компенсацію за оренду житла 12:35
В Ужгороді екзамен за 20 студентів-медиків здавали підставні люди 13:45
Українці почали активніше вакцинуватися від коронавирусу 12:35
У США екстрено сів літак 11:56
В Україні відбувся незначний приріст коронавірусних хворих 11:16
Україна витратить $700 тисяч на боротьбу з дезінформацією 10:38
Народні обраниці зі «Слуг народу» знову засвітили супердорогі сумочки 10:00
Після поповнення сім’ї Гаррі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 червня, стало відомо, що статус принца Гаррі і Меган Маркл понизили в переліку членів королівської сім'ї. Відбулося це після народження дочки пари. Дівчинку назвали Лілібет "Лілі" Діана Маунтбаттен-Віндзор.
Королівський будинок Британії офіційно перемістив вниз по списку Гаррі та Меган. Вони тепер перераховані нижче синів Єлизавети II і принца Філіпа: середнього сина, принца Ендрю і молодшого, принца Едварда. Це означає, що роль принца Уельського як першого спадкоємця трону зростає.
У Букінгемському палаці не дали коментарів з цього приводу.
13:59: У МОЗ розповіли про способи отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію
13:36: Зеленський підписав закон про заборону деяких пластикових пакетів
12:35: 81 український депутат-мільйонер отримує компенсацію за оренду житла
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.