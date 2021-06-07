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Статус принца Гаррі і Меган Маркл понизили

Аня Мартинюк 07 червня 2021, 08:31
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Статус принца Гаррі і Меган Маркл понизили

Після поповнення сім’ї Гаррі. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 червня, стало відомо, що статус принца Гаррі і Меган Маркл понизили в переліку членів королівської сім'ї. Відбулося це після народження дочки пари. Дівчинку назвали Лілібет "Лілі" Діана Маунтбаттен-Віндзор.

Королівський будинок Британії офіційно перемістив вниз по списку Гаррі та Меган. Вони тепер перераховані нижче синів Єлизавети II і принца Філіпа: середнього сина, принца Ендрю і молодшого, принца Едварда. Це означає, що роль принца Уельського як першого спадкоємця трону зростає.

У Букінгемському палаці не дали коментарів з цього приводу.

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