Аня Мартинюк 07 червня 2021, 08:31

Після поповнення сім’ї Гаррі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 червня, стало відомо, що статус принца Гаррі і Меган Маркл понизили в переліку членів королівської сім'ї. Відбулося це після народження дочки пари. Дівчинку назвали Лілібет "Лілі" Діана Маунтбаттен-Віндзор.

Королівський будинок Британії офіційно перемістив вниз по списку Гаррі та Меган. Вони тепер перераховані нижче синів Єлизавети II і принца Філіпа: середнього сина, принца Ендрю і молодшого, принца Едварда. Це означає, що роль принца Уельського як першого спадкоємця трону зростає.

У Букінгемському палаці не дали коментарів з цього приводу.