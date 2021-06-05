В Україні зареєстровано 28 005 електромобілів

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Стало відомо, який електромобіль найпопулярніший в Україні.
Новину передає «Преса України».
За даними АвтоПорталу, станом на 1 червня 2021 року в Україні поставлено на облік 28 005 електромобілів. Як наголошується, кількість електрокарів в Україні зростає.
З початку поточного року таких автомобілів побільшало на 2,4 тисяч одиниць. Більшість автівок – були у використанні.
Найпопулярніший електромобіль в Україні - це Nissan Leaf.
13:45: В Ужгороді екзамен за 20 студентів-медиків здавали підставні люди
12:35: Українці почали активніше вакцинуватися від коронавирусу
11:56: У США екстрено сів літак
11:16: В Україні відбувся незначний приріст коронавірусних хворих
10:38: Україна витратить $700 тисяч на боротьбу з дезінформацією
10:00: Народні обраниці зі «Слуг народу» знову засвітили супердорогі сумочки
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