В Україні зареєстровано 28 005 електромобілів

Аня Мартинюк 05 червня 2021, 14:09

Стало відомо, який електромобіль найпопулярніший в Україні.

Новину передає «Преса України».

За даними АвтоПорталу, станом на 1 червня 2021 року в Україні поставлено на облік 28 005 електромобілів. Як наголошується, кількість електрокарів в Україні зростає.

З початку поточного року таких автомобілів побільшало на 2,4 тисяч одиниць. Більшість автівок – були у використанні.

Найпопулярніший електромобіль в Україні - це Nissan Leaf.