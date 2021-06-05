В Ужгороді екзамен за 20 студентів-медиків здавали підставні люди

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Стало відомо, яке покарання на них чекає.
Новину передає «Преса України».
За даними заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, в Ужгороді викрили махінації серед студентів медичного університету. 20 студентів-медиків підробили документи та відправили на екзамен замість себе підставних людей.
Інцидент мав місце 2 червня, коли майбутні лікарі-стоматологи по всій Україні складали іспит "КРОК". Хитрих студентів виявили в Ужгородському національному університеті.
«Завдяки порядної позиції окремих співробітників медичного університету, які помітили факт вклейки чужих фото і викликали поліцію, масова фальсифікація іспиту на високе звання медика була припинена поліцією», - заявив Геращенко.
Порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 358 КК - підробка документів. За скоєне зловмисникам загрожує позбавлення волі до 5 років.
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