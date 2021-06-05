В Ужгороді екзамен за 20 студентів-медиків здавали підставні люди

Аня Мартинюк 05 червня 2021, 13:45

Стало відомо, яке покарання на них чекає.

Новину передає «Преса України».

За даними заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, в Ужгороді викрили махінації серед студентів медичного університету. 20 студентів-медиків підробили документи та відправили на екзамен замість себе підставних людей.

Інцидент мав місце 2 червня, коли майбутні лікарі-стоматологи по всій Україні складали іспит "КРОК". Хитрих студентів виявили в Ужгородському національному університеті.

«Завдяки порядної позиції окремих співробітників медичного університету, які помітили факт вклейки чужих фото і викликали поліцію, масова фальсифікація іспиту на високе звання медика була припинена поліцією», - заявив Геращенко.

Порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 358 КК - підробка документів. За скоєне зловмисникам загрожує позбавлення волі до 5 років.