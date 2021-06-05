Українець спробував відправити бурштин поштою

Аня Мартинюк 05 червня 2021, 13:13

Сонячне каміння вагою 12 кілограмів не могли не помітити митники.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 червня, у прес-службі ДПСУ повідомили, що громадянин України спробував відправити поштою бурштин. Сонячне каміння вагою 12 кілограмів прямувало в Катар і ОАЕ. Бурштин великого калібру виявили у двох посилках. Деяке каміння важило до 1,5 кг.

«Прикордонники оперативно-розшукового підрозділу ОКПП Київ спільно з співробітниками Київської митниці провели перевірку міжнародних поштових відправлень. У двох посилках були виявлені камені бурштину великих фракцій. Вага деяких каменів становив до 1,5 кг», - йдеться в повідомленні.

В результаті митники склали протоколи про порушення митних правил, а сонячне каміння вилучили. Вартість бурштину не озвучили.