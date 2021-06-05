Українець спробував відправити бурштин поштою

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Сонячне каміння вагою 12 кілограмів не могли не помітити митники.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 червня, у прес-службі ДПСУ повідомили, що громадянин України спробував відправити поштою бурштин. Сонячне каміння вагою 12 кілограмів прямувало в Катар і ОАЕ. Бурштин великого калібру виявили у двох посилках. Деяке каміння важило до 1,5 кг.
«Прикордонники оперативно-розшукового підрозділу ОКПП Київ спільно з співробітниками Київської митниці провели перевірку міжнародних поштових відправлень. У двох посилках були виявлені камені бурштину великих фракцій. Вага деяких каменів становив до 1,5 кг», - йдеться в повідомленні.
В результаті митники склали протоколи про порушення митних правил, а сонячне каміння вилучили. Вартість бурштину не озвучили.
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