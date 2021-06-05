Українці почали активніше вакцинуватися від коронавирусу

Аня Мартинюк 05 червня 2021, 12:35

4 червня вакцинованих побільшало на 57 440 осіб.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 червня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в Україні було вакциновано 57 440 осіб. Це на 6 600 осіб більше порівняно з попереднім днем.

Уточнюється, що першу дозу отримали 53 710 осіб, другу - 3 730 українців. Найбільше нових вакцинованих у Києві - 8 285 осіб. Найменше – у Кіровоградській області - 163.

Від початку кампанії з вакцинації 1 177 373 українця були вакциновані, з них дві дози отримали 145 792 людини. До слова, нещодавно український президент Володимир Зеленський отримав другу дозу препарату від коронавірусу.