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4 червня вакцинованих побільшало на 57 440 осіб.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 червня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в Україні було вакциновано 57 440 осіб. Це на 6 600 осіб більше порівняно з попереднім днем.
Уточнюється, що першу дозу отримали 53 710 осіб, другу - 3 730 українців. Найбільше нових вакцинованих у Києві - 8 285 осіб. Найменше – у Кіровоградській області - 163.
Від початку кампанії з вакцинації 1 177 373 українця були вакциновані, з них дві дози отримали 145 792 людини. До слова, нещодавно український президент Володимир Зеленський отримав другу дозу препарату від коронавірусу.
12:35: Українці почали активніше вакцинуватися від коронавирусу
11:56: У США екстрено сів літак
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10:38: Україна витратить $700 тисяч на боротьбу з дезінформацією
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