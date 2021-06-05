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Через пасажира.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 червня, стало відомо, що у США екстрено сів літак авіакомпанії Delta. Один з пасажирів намагався проникнути в кабіну пілотів. Він вимагав зупинити повітряне судно. В результаті пасажирський літак сів в американському місті Альбукерке. Дебошира затримали.
Відомо, що літак виконував рейс з Лос-Анджелеса в Нешвілл. У Мережі з’явилося відео інциденту. На ньому видно, як дебошира нейтралізували бортпровідники і пасажири.
Інцидент розслідує ФБР.
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