В Україні відбувся незначний приріст коронавірусних хворих

Аня Мартинюк 05 червня 2021, 11:16

На жаль, побільшало летальних випадків.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 червня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в Україні за минулу добу виявили 1 897 нових випадків коронавірусної хвороби. Серед них - 91 дитина і 65 медпрацівників. Варто зазначити, що було проведено 29 061 тест методом ПЛР, 12 048 тестів методом ІФА, 19 312 експрес-тестів.

Найбільша кількість випадків зареєстрована в Києві, а також Київській, Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях.

На жаль, за добу померли 86 пацієнтів з коронавірусною інфекцією. Разом з тим одужати вдалось 8330 людям.