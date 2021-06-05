Україна витратить $700 тисяч на боротьбу з дезінформацією

Аня Мартинюк 05 червня 2021, 10:38

Українцям проведуть інформаційно-роз'яснювальної роботи.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 червня, стало відомо, що США виділять Україні $700 тисяч на програму «з боротьби з дезінформацією і ворожими наративами через соціальні мережі та ЗМІ».

«Посольство США в Києві оголошує конкурс заявок на гранти для неурядових організацій для боротьби з дезінформацією і ворожими наративами, які поширюються через соціальні мережі та ЗМІ в Україні», - відзначили у посольстві.

Відомо, що для реалізації коштів залучать виключно неурядові організації зі США, України та інших країн. Гроші витратять на координацію роботи медіа та активістів, проведення тренінгів для представників державних структур. Також проводитиметься «інформаційно-роз'яснювальна» робота з українською аудиторією.