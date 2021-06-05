Народні обраниці зі «Слуг народу» знову засвітили супердорогі сумочки

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90 тисяч гривень за Dior? Без проблем!
Новину передає «Преса України».
У ВРУ відбувся черговий парад дорогих аксесуарів. Журналісти помітили у представниць «Слуги народу» Елли Рєпіної та Ольги Савченко дорогі сумки. У першої Dior з шкіри теляти за 91 500 гривень, у другої – сумка люксової французької марки Louis Vuitton за близько 140 000 гривень.
До слова, це не найдорожча модель сумочки у 31-річної народної обраниці. Раніше Савченко демонструвала клатч Dior за 202 000 гривень.
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