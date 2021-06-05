Народні обраниці зі «Слуг народу» знову засвітили супердорогі сумочки

Аня Мартинюк 05 червня 2021, 10:00

90 тисяч гривень за Dior? Без проблем!

Новину передає «Преса України».

У ВРУ відбувся черговий парад дорогих аксесуарів. Журналісти помітили у представниць «Слуги народу» Елли Рєпіної та Ольги Савченко дорогі сумки. У першої Dior з шкіри теляти за 91 500 гривень, у другої – сумка люксової французької марки Louis Vuitton за близько 140 000 гривень.

До слова, це не найдорожча модель сумочки у 31-річної народної обраниці. Раніше Савченко демонструвала клатч Dior за 202 000 гривень.