WhatsApp анонсував нову корисну функцію

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Месенджер вирішив повернути прихильність користувачів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 червня, стало відомо, що месенджер WhatsApp, який пережив важкий рік через втрату користувачів на тлі зміни політики конфіденційності, ось-ось представить нову функцію.
Мова йде про підтримку декількох пристроїв. По суті, користувачам дозволять мати однаковий обліковий запис WhatsApp на багатьох пристроях. Тобто на декількох смартфонах і планшетах. Засновник Фейсбук Марк Цукерберг повідомив, що нова функція зберігатиме наскрізне шифрування.
«Це було великим технічним завданням - забезпечити належну синхронізацію всіх ваших повідомлень та вмісту на всіх пристроях, навіть коли ваш телефон зарядився, але ми це вирішили і з нетерпінням чекаємо його швидкого виходу!» - заявив він.
Очікується, що нова функція в бета-версії стане доступною протягом декількох місяців.
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