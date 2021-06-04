WhatsApp анонсував нову корисну функцію

Аня Мартинюк 04 червня 2021, 12:16

Месенджер вирішив повернути прихильність користувачів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 червня, стало відомо, що месенджер WhatsApp, який пережив важкий рік через втрату користувачів на тлі зміни політики конфіденційності, ось-ось представить нову функцію.

Мова йде про підтримку декількох пристроїв. По суті, користувачам дозволять мати однаковий обліковий запис WhatsApp на багатьох пристроях. Тобто на декількох смартфонах і планшетах. Засновник Фейсбук Марк Цукерберг повідомив, що нова функція зберігатиме наскрізне шифрування.

«Це було великим технічним завданням - забезпечити належну синхронізацію всіх ваших повідомлень та вмісту на всіх пристроях, навіть коли ваш телефон зарядився, але ми це вирішили і з нетерпінням чекаємо його швидкого виходу!» - заявив він.

Очікується, що нова функція в бета-версії стане доступною протягом декількох місяців.