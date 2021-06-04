Японія підтримала Тайвань вакциною проти коронавірусу

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Стало відомо, з чим це пов’язано.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 червня, стало відомо, що Японія поповнила запаси Тайваню вакцини проти COVID-19. За даними іноземних ЗМІ, Японія доставила на Тайвань 1,24 мільйона доз вакцини AstraZeneca.
Тайвань бореться зі стрибком внутрішніх інфекцій. В країні щепили лише близько 3% свого населення. Японія погодилася придбати понад 300 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу у Pfizer Inc, Moderna Inc та AstraZeneca, а цього більш ніж достатньо для щеплення всього населення.
«Під час великого землетрусу в Східній Японії 10 років тому люди на Тайвані негайно надіслали нам багато пожертв. Я вважаю, що це яскраво закарбувалось у свідомості японців», - заявив міністр закордонних справ Тошиміцу Мотегі, оголошуючи про пожертву вакцини.
Міністр охорони здоров'я Тайваню Чень Ши-чунг заявив, що він «надзвичайно вдячний» за такий дружній жест.
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