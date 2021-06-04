В Україні досі росте попит на старі іномарки

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У травні було зареєстровано 33 тисячі таких авто.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 червня, стало відомо, що українці досі надають перевагу автомобілям, які були у вжитку. Найпопулярнішою моделлю залишається Volkswagen. Їх зареєстрували 5,6 тисяч. В Асоціації автовиробників України повідомили, що у травні було зареєстровано рекордні 33,2 тисяч одиниць, а це на 8% більше, ніж у травні 2020 року.
«Розмитнені машини з пробігом охопили майже 80% первинного ринку легкових авто», - розповіли в Укравтопромі.
Варто зазначити, що великою популярністю серед українців також користуються Ford та Renault.
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