В Україні досі росте попит на старі іномарки

Аня Мартинюк 04 червня 2021, 10:55

У травні було зареєстровано 33 тисячі таких авто.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 червня, стало відомо, що українці досі надають перевагу автомобілям, які були у вжитку. Найпопулярнішою моделлю залишається Volkswagen. Їх зареєстрували 5,6 тисяч. В Асоціації автовиробників України повідомили, що у травні було зареєстровано рекордні 33,2 тисяч одиниць, а це на 8% більше, ніж у травні 2020 року.

«Розмитнені машини з пробігом охопили майже 80% первинного ринку легкових авто», - розповіли в Укравтопромі.

Варто зазначити, що великою популярністю серед українців також користуються Ford та Renault.