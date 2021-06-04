В Україні плюс 50 тисяч вакцинованих від коронавірусу

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Найчастіше використовується вакцина Comirnaty.
Новину передає «Преса України».
За даними прес-служи МОЗ, 3 червня в Україні від коронавірусу було щеплено 50 840 людей. Це на 16 тисяч більше від попереднього дня.
Уточнюється, що першу дозу отримали 46 868 осіб, ще 3 972 – другу. Тим часом у прес-службі РНБО зазначили, що більшість щеплень, 32 489 тисяч, зробили препаратом Comirnaty виробництва Pfizer і BioNTech. Ще понад 17 тисяч - CoronaVac. Вакциною від AstraZeneca щепили менш ніж 800 осіб.
Варто зазначити, що від початку кампанії зі щеплення в Україні 1 123 663 людини були вакциновані від коронавірусу.
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