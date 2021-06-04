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Відмова від пакетів вдарить по карманах українців

Аня Мартинюк 04 червня 2021, 09:45
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Відмова від пакетів вдарить по карманах українців

На 5% більше.  

Новину передає «Преса України».

Україна слідує прикладу Європи та відмовляється від пластикових пакетів. Нардепи вже проголосували за відповідний законопроект, який вступить в силу з березня наступного року. За словами голови Асоціації постачальників торговельних мереж Олексія Дорошенка, ціни на товар швидше за все піднімуться через зміну упаковки.

«Зараз середня витрата продуктових мереж на вторинну упаковку, тобто ті самі пакети, - приблизно 2% від вартості товарів. І цей відсоток закладається в цінники, тобто платить покупець. Екологічна тара в кілька разів дорожче, тому націнка може вирости до 5% і навіть більше», - розповів Дорошенко.

Нагадаємо, нардепи запропонували штрафи від 1,7 до 8,8 тисяч гривень за поширення певних видів пакетів.

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