В Одесі апарат МРТ «засмоктав» чоловіка з інвалідною коляскою

Аня Мартинюк 04 червня 2021, 09:11

Дороговартісний пристрій перестав працювати, а чоловік отримав травми.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 червня, стало відомо, що у клініці Одеси на вулиці Космонавтів стався інцидент з апаратом МРТ. Він втягнув магнітним полем чоловіка, який не дотримався правил техніки безпеки та зайшов у кабінет разом з інвалідного з коляскою.

Відомо, що чоловік супроводжував на процедуру жінку-інваліда. Після процедури він зайшов у кабінет з коляскою, однак його разом з коляскою засмоктало магнітом в апарат МРТ.

Адвокат Анатолій Богачев прокоментував інцидент. За його словами, перед процедурою було проведено інструктаж з техніки безпеки й всі розписалися в ньому. Однак чоловік, ймовірно, не усвідомлював, що інструктажу треба дотримуватися й після процедури. Крісло було втягнуто в томограф силою магнітного поля. Тепер апарат вартістю понад 100 тисяч доларів не працює. Збитки від інциденту у медклініці не порахували. Чоловік отримав тілесні ушкодження.