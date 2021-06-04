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Дороговартісний пристрій перестав працювати, а чоловік отримав травми.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 червня, стало відомо, що у клініці Одеси на вулиці Космонавтів стався інцидент з апаратом МРТ. Він втягнув магнітним полем чоловіка, який не дотримався правил техніки безпеки та зайшов у кабінет разом з інвалідного з коляскою.
Відомо, що чоловік супроводжував на процедуру жінку-інваліда. Після процедури він зайшов у кабінет з коляскою, однак його разом з коляскою засмоктало магнітом в апарат МРТ.
Адвокат Анатолій Богачев прокоментував інцидент. За його словами, перед процедурою було проведено інструктаж з техніки безпеки й всі розписалися в ньому. Однак чоловік, ймовірно, не усвідомлював, що інструктажу треба дотримуватися й після процедури. Крісло було втягнуто в томограф силою магнітного поля. Тепер апарат вартістю понад 100 тисяч доларів не працює. Збитки від інциденту у медклініці не порахували. Чоловік отримав тілесні ушкодження.
09:11: В Одесі апарат МРТ «засмоктав» чоловіка з інвалідною коляскою
14:03: Для подорожі до Туреччини українці пред’являтимуть один документ
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