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В МОЗ оновили коронавірусну статистику

Аня Мартинюк 04 червня 2021, 08:32
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В МОЗ оновили коронавірусну статистику

Відзначається незначний приріст хворих. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 червня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в Україні виявили 2 266 осіб з коронавірусною інфекцією. Серед нових заражених 82 дитини і 20 медпрацівників. Тим часом у світі кількість випадків інфікування перевалила за 172 мільйони.

На жаль, в Україні за добу померли 92 людини, а з початку спостереження - 51 054 пацієнта.

«Найбільша кількість випадків зараження за минулу добу виявлено в Запорізькій області (230 осіб), Дніпропетровській області (156), Київській області (143) і Рівненській області (105)», - відзначили у прес-службі.

У Києві тим часом плюс 566 нових випадків.

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