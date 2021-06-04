В МОЗ оновили коронавірусну статистику

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Відзначається незначний приріст хворих.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 червня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в Україні виявили 2 266 осіб з коронавірусною інфекцією. Серед нових заражених 82 дитини і 20 медпрацівників. Тим часом у світі кількість випадків інфікування перевалила за 172 мільйони.
На жаль, в Україні за добу померли 92 людини, а з початку спостереження - 51 054 пацієнта.
«Найбільша кількість випадків зараження за минулу добу виявлено в Запорізькій області (230 осіб), Дніпропетровській області (156), Київській області (143) і Рівненській області (105)», - відзначили у прес-службі.
У Києві тим часом плюс 566 нових випадків.
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