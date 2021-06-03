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Для подорожі до Туреччини українці пред’являтимуть один документ

Аня Мартинюк 03 червня 2021, 14:03
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Для подорожі до Туреччини українці пред’являтимуть один документ

Туреччина змінила правила в'їзду.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 червня, стало відомо, що з завтрашнього дня набувають чинності нові правила в'їзду для іноземних громадян в Туреччину. Українці пред’являтимуть на вибір негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, документ про повну вакцинацію від коронавірусу, чи документ, що засвідчує вже перенесену хворобу.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. За його словами, документ обов’язково повинен бути на англійській мові.Транзитні пасажири, діти до 6 років та члени екіпажів звільняються від цих зобов'язань.

 

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