Президент Сирії зробив щеплення від коронавірусу

Аня Мартинюк 03 червня 2021, 13:33

Він обрав російську вакцину.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 червня, стало відомо, що сирійський президент Башар Асад отримав щеплення від коронавірусної інфекції. Так йому ввели російський препарат Супутник V.

Про це повідомив посол країни в РФ Ріяд Хаддад.

«Супутник V вже в Сирії. Перша партія Супутника використовувалася для вакцинації лікарів і перших осіб країни. Це вже зроблено, зараз вже народ вакцинують», - додав він.

Нагадаємо, російська вакцина була зареєстрована у Сирії 22 лютого.