Президент Сирії зробив щеплення від коронавірусу

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Він обрав російську вакцину.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 червня, стало відомо, що сирійський президент Башар Асад отримав щеплення від коронавірусної інфекції. Так йому ввели російський препарат Супутник V.
Про це повідомив посол країни в РФ Ріяд Хаддад.
«Супутник V вже в Сирії. Перша партія Супутника використовувалася для вакцинації лікарів і перших осіб країни. Це вже зроблено, зараз вже народ вакцинують», - додав він.
Нагадаємо, російська вакцина була зареєстрована у Сирії 22 лютого.
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