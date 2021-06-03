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Президент Сирії зробив щеплення від коронавірусу

Аня Мартинюк 03 червня 2021, 13:33
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Президент Сирії зробив щеплення від коронавірусу

Він обрав російську вакцину.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 червня, стало відомо, що сирійський президент Башар Асад отримав щеплення від коронавірусної  інфекції. Так йому ввели російський препарат Супутник V.

Про це повідомив посол країни в РФ Ріяд Хаддад.

«Супутник V вже в Сирії. Перша партія Супутника використовувалася для вакцинації лікарів і перших осіб країни. Це вже зроблено, зараз вже народ вакцинують», - додав він.

Нагадаємо, російська вакцина була зареєстрована у Сирії 22 лютого.

 

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