Синоптик попередила українців про дощі

Для подорожі до Туреччини українці пред’являтимуть один документ 14:03
«Слуги народу» запропонували знову підвищити пенсійний вік 13:59
В ООН відреагували на закриття Зеленським опозиційних каналів 12:56
ВРУ проголосувала за прив'язку прожиткового мінімуму до середньої зарплати 12:17
Депутат від «Слуги народу»прийшла на роботу в агітаційній футболці 11:42
У Великій Британії провели акцію з льодовими скульптурами 09:57
Туреччина знову вимагатиме від українців результат ПЛР-тесту 14:09
У Мінську жінки в чорному влаштували ходу з парасолями 13:03
Північ та Захід будуть сухими.
Новину передає «Преса України».
В останній робочий день тижня, 4 червня, діятиме циклон над Приазов'ям. В результаті очікуються дощі на Сході України, на Півдні, у центральних областях та трохи у північній частині.
Більшість областей Півночі та Заходу будуть в сухості.
«Температура повітря почне поступово підвищуватися, вдень очікується +17+22 градуси. Хіба що на південному сході - Донеччина, Луганщина, Запоріжжя та Крим - буде свіжіше, +14+19 градусів», - повідомила синоптик Наталія Діденко.
У Києві +20 градусів та опадів не очікується.
14:03: Для подорожі до Туреччини українці пред’являтимуть один документ
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.