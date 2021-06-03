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Синоптик попередила українців про дощі

Аня Мартинюк 03 червня 2021, 12:55
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Синоптик попередила українців про дощі

Північ та Захід будуть сухими.

Новину передає «Преса України».

В останній робочий день тижня, 4 червня, діятиме циклон над Приазов'ям. В результаті очікуються дощі на Сході України, на Півдні, у центральних областях та трохи у північній частині.

Більшість областей Півночі та Заходу будуть в сухості.

«Температура повітря почне поступово підвищуватися, вдень очікується +17+22 градуси. Хіба що на південному сході - Донеччина, Луганщина, Запоріжжя та Крим - буде свіжіше, +14+19 градусів», - повідомила синоптик Наталія Діденко.

У Києві +20 градусів та опадів не очікується.

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