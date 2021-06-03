Google, Facebook і Netflix платитимуть ПДВ в Україні

Аня Мартинюк 03 червня 2021, 12:16

Відповідне рішення прийняла ВРУ.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 червня, ВРУ прийняла законопроект №4184, яким передбачається обкладання ПДВ компаній техно гігантів, які не є резидентами країни. Мова йде про Google, Facebook і Netflix.

283 нардепа віддали свій голос «за».

Так, нерезиденти, які надають фізичним особам е-послуги, і місце постачання яких розташоване на митній території України, платитимуть податок. Разом з тим скасовується податок на репатріацію з доходів від реклами.

Від оподаткування звільнять поставки електронних послуг для надання доступу до освітніх ресурсів в рамках надання освітніх послуг.