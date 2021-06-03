Google, Facebook і Netflix платитимуть ПДВ в Україні

«Слуги народу» запропонували знову підвищити пенсійний вік 13:59
В ООН відреагували на закриття Зеленським опозиційних каналів 12:56
ВРУ проголосувала за прив'язку прожиткового мінімуму до середньої зарплати 12:17
Депутат від «Слуги народу»прийшла на роботу в агітаційній футболці 11:42
У Великій Британії провели акцію з льодовими скульптурами 09:57
Туреччина знову вимагатиме від українців результат ПЛР-тесту 14:09
У Мінську жінки в чорному влаштували ходу з парасолями 13:03
В Україні штрафуватимуть за використання пластикових пакетів 11:48
Відповідне рішення прийняла ВРУ.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 червня, ВРУ прийняла законопроект №4184, яким передбачається обкладання ПДВ компаній техно гігантів, які не є резидентами країни. Мова йде про Google, Facebook і Netflix.
283 нардепа віддали свій голос «за».
Так, нерезиденти, які надають фізичним особам е-послуги, і місце постачання яких розташоване на митній території України, платитимуть податок. Разом з тим скасовується податок на репатріацію з доходів від реклами.
Від оподаткування звільнять поставки електронних послуг для надання доступу до освітніх ресурсів в рамках надання освітніх послуг.
13:59: «Слуги народу» запропонували знову підвищити пенсійний вік
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