ВРУ розблокувала підписання закону про продаж землі

Аня Мартинюк 03 червня 2021, 11:37

А саме на онлайн-аукціонах.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 червня, ВРУ не підтримала жоден з проектів постанов про скасування результатів голосування за законопроект №2195 про онлайн-торгах землею. Це означає, що підписання закону було розблоковане.

Так, в парламент внесли 7 проектів постанови про скасування результатів голосування Ради за вказаний документ. Тепер закон очікує підписання головою парламенту Дмитром Разумковим.

Після цього документ дадуть президенту Володимиру Зеленському для підпису. Як відомо, законопроект №2195 є останнім з пакета земельної реформи. Він дає зелене світло продажу земельних ділянок державної і комунальної власності виключно через електронні аукціони.