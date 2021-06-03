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ВРУ розблокувала підписання закону про продаж землі

Аня Мартинюк 03 червня 2021, 11:37
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ВРУ розблокувала підписання закону про продаж землі

А саме на онлайн-аукціонах.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 червня, ВРУ не підтримала жоден з проектів постанов про скасування результатів голосування за законопроект №2195 про онлайн-торгах землею. Це означає, що підписання закону було розблоковане.

Так, в парламент внесли 7 проектів постанови про скасування результатів голосування Ради за вказаний документ. Тепер закон очікує підписання головою парламенту Дмитром Разумковим.

Після цього документ дадуть президенту Володимиру Зеленському для підпису. Як відомо, законопроект №2195 є останнім з пакета земельної реформи. Він дає зелене світло  продажу земельних ділянок державної і комунальної власності виключно через електронні аукціони.

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