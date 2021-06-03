ВРУ розблокувала підписання закону про продаж землі

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А саме на онлайн-аукціонах.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 червня, ВРУ не підтримала жоден з проектів постанов про скасування результатів голосування за законопроект №2195 про онлайн-торгах землею. Це означає, що підписання закону було розблоковане.
Так, в парламент внесли 7 проектів постанови про скасування результатів голосування Ради за вказаний документ. Тепер закон очікує підписання головою парламенту Дмитром Разумковим.
Після цього документ дадуть президенту Володимиру Зеленському для підпису. Як відомо, законопроект №2195 є останнім з пакета земельної реформи. Він дає зелене світло продажу земельних ділянок державної і комунальної власності виключно через електронні аукціони.
13:59: «Слуги народу» запропонували знову підвищити пенсійний вік
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