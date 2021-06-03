Кабмін затвердив безвізову угоду з Перу

«Слуги народу» запропонували знову підвищити пенсійний вік 13:59
В ООН відреагували на закриття Зеленським опозиційних каналів 12:56
ВРУ проголосувала за прив'язку прожиткового мінімуму до середньої зарплати 12:17
Депутат від «Слуги народу»прийшла на роботу в агітаційній футболці 11:42
У Великій Британії провели акцію з льодовими скульптурами 09:57
Туреччина знову вимагатиме від українців результат ПЛР-тесту 14:09
У Мінську жінки в чорному влаштували ходу з парасолями 13:03
В Україні штрафуватимуть за використання пластикових пакетів 11:48
ВРУ підтримала ідею Шмигаля давати заробітчанам гроші для повернення на батьківщину 14:10
Стало відомо, скільки днів українці зможуть перебувати у Перу.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 2 червня, Кабінет міністрів затвердив угоду про безвізовий режим з Перу. Як відомо, про безвіз дві країни домовилися у 2018 році.
Так, українці зможуть перебувати у Перу без віз до 90 днів. А з туристичною метою до 183 днів на рік.
13:59: «Слуги народу» запропонували знову підвищити пенсійний вік
12:56: В ООН відреагували на закриття Зеленським опозиційних каналів
12:17: ВРУ проголосувала за прив'язку прожиткового мінімуму до середньої зарплати
11:42: Депутат від «Слуги народу»прийшла на роботу в агітаційній футболці
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.