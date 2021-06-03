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Кабмін затвердив безвізову угоду з Перу

Аня Мартинюк 03 червня 2021, 11:01
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Кабмін затвердив безвізову угоду з Перу

Стало відомо, скільки днів українці зможуть перебувати у Перу.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 2 червня, Кабінет міністрів затвердив угоду про безвізовий режим з Перу. Як відомо, про безвіз дві країни домовилися у 2018 році.

Так, українці зможуть перебувати у Перу без віз до 90 днів. А з туристичною метою до 183 днів на рік.   

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