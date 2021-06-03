В Україні плюс 2581 новий COVID-випадок

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Нову статистику представили в МОЗ.
Новину передає «Преса України».
За даними прес-служби МОЗ, 2 червня в Україні провели 58 729 тестувань на коронавірус. В результаті було виявлено 2 581 нового хворого.
На жаль, 102 пацієнти померли. Разом з тим 9519 українців одужали.
Найбільше нових випадків захворювання за добу у Києві, понад 500 хворих. Також значне збільшення хворих фіксували у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Львівській, Рівненській та Харківській областях. В інших регіонах менше 100 випадків на добу.
13:59: «Слуги народу» запропонували знову підвищити пенсійний вік
12:56: В ООН відреагували на закриття Зеленським опозиційних каналів
12:17: ВРУ проголосувала за прив'язку прожиткового мінімуму до середньої зарплати
11:42: Депутат від «Слуги народу»прийшла на роботу в агітаційній футболці
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