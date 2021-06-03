В Україні плюс 2581 новий COVID-випадок

Аня Мартинюк 03 червня 2021, 10:34

Нову статистику представили в МОЗ.

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служби МОЗ, 2 червня в Україні провели 58 729 тестувань на коронавірус. В результаті було виявлено 2 581 нового хворого.

На жаль, 102 пацієнти померли. Разом з тим 9519 українців одужали.

Найбільше нових випадків захворювання за добу у Києві, понад 500 хворих. Також значне збільшення хворих фіксували у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Львівській, Рівненській та Харківській областях. В інших регіонах менше 100 випадків на добу.