В Україні озвучили поняття «олігарх»

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У ВРУ з'явився повний текст відповідного законопроекту.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 червня, у ВРУ показали законопроект про олігархів. Нагадаємо, ініціатором такого законопроекту є президент Володимир Зеленський. Так, у документі поняття олігарх має наступне визначення. Це особа, яка має значну економічну або політичну роль в суспільному житті. Також це фізична особа, яка відповідає щонайменше трьом з чотирьох ознак.
Це участь в політичному житті, вплив на ЗМІ, є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, активи становлять понад один мільйон прожиткових мінімумів.
Законопроект «Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значний економічний або політичний вага в суспільному житті (олігархів)» передбачає, що термін його дії буде становити всього 10 років.
13:59: «Слуги народу» запропонували знову підвищити пенсійний вік
12:56: В ООН відреагували на закриття Зеленським опозиційних каналів
12:17: ВРУ проголосувала за прив'язку прожиткового мінімуму до середньої зарплати
11:42: Депутат від «Слуги народу»прийшла на роботу в агітаційній футболці
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