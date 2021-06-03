В Україні озвучили поняття «олігарх»

Аня Мартинюк 03 червня 2021, 09:54

У ВРУ з'явився повний текст відповідного законопроекту.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 червня, у ВРУ показали законопроект про олігархів. Нагадаємо, ініціатором такого законопроекту є президент Володимир Зеленський. Так, у документі поняття олігарх має наступне визначення. Це особа, яка має значну економічну або політичну роль в суспільному житті. Також це фізична особа, яка відповідає щонайменше трьом з чотирьох ознак.

Це участь в політичному житті, вплив на ЗМІ, є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, активи становлять понад один мільйон прожиткових мінімумів.

Законопроект «Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значний економічний або політичний вага в суспільному житті (олігархів)» передбачає, що термін його дії буде становити всього 10 років.