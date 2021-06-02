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Та знизити для жінок, які народжують.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 червня, представники президентської фракції «Слуга народу» запропонували підвищити українцям пенсійний вік. В Раду внесли відповідний законопроект. Так, народні обранці пропонують до 2035 року збільшити пенсійний вік на один рік.
Так, в законопроекті №5566 пропонується з 1 січня 2023 року підвищувати пенсійний вік на один місяць на рік. В результаті до 2035 року він збільшиться на 12 місяців - до 61 року.
Також автори пропонують зменшити пенсійний вік на 6 місяців при народженні дитини та його догляді до шестирічного віку. А саме за кожну дитину, проте на більш, ніж три роки пенсійний вік не може бути зменшений.
13:59: «Слуги народу» запропонували знову підвищити пенсійний вік
12:56: В ООН відреагували на закриття Зеленським опозиційних каналів
12:17: ВРУ проголосувала за прив'язку прожиткового мінімуму до середньої зарплати
11:42: Депутат від «Слуги народу»прийшла на роботу в агітаційній футболці
09:57: У Великій Британії провели акцію з льодовими скульптурами
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