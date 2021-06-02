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«Слуги народу» запропонували знову підвищити пенсійний вік

Аня Мартинюк 02 червня 2021, 13:59
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«Слуги народу» запропонували знову підвищити пенсійний вік

Та знизити для жінок, які народжують. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 червня, представники президентської фракції «Слуга народу» запропонували підвищити українцям пенсійний вік. В Раду внесли відповідний законопроект. Так, народні обранці пропонують до 2035 року збільшити пенсійний вік на один рік.

Так, в законопроекті №5566 пропонується з 1 січня 2023 року підвищувати пенсійний вік на один місяць на рік. В результаті до 2035 року він збільшиться на 12 місяців - до 61 року.

Також автори пропонують зменшити пенсійний вік на 6 місяців при народженні дитини та його догляді до шестирічного віку. А саме за кожну дитину, проте на більш, ніж три роки пенсійний вік не може бути зменшений.

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