ВРУ підтримала заборону продажу таблеток дітям

Аня Мартинюк 02 червня 2021, 13:38

До 14 років таблетки не відпускатимуться.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 червня, ВРУ прийняла в першому читанні законопроект №5122, яким передбачена заборона продажу ліків для дітей віком до 14 років. 306 депутатів підтримали відповідну ідею.

«Прийняття проекту Закону України (...) щодо заборони продажу лікарських засобів дітям дозволить врегулювати на державному рівні ситуацію з неконтрольованим зловживанням лікарськими засобами неповнолітніми особами та сприяти зменшенню кількості випадків суїциду серед дітей і підлітків», - зазначено в пояснювальній записці.

Як відомо, раніше в Україні фіксували декілька випадків суїциду серед дітей шляхом ковтання таблеток.