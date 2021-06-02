ВРУ підтримала заборону продажу таблеток дітям

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До 14 років таблетки не відпускатимуться.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 червня, ВРУ прийняла в першому читанні законопроект №5122, яким передбачена заборона продажу ліків для дітей віком до 14 років. 306 депутатів підтримали відповідну ідею.
«Прийняття проекту Закону України (...) щодо заборони продажу лікарських засобів дітям дозволить врегулювати на державному рівні ситуацію з неконтрольованим зловживанням лікарськими засобами неповнолітніми особами та сприяти зменшенню кількості випадків суїциду серед дітей і підлітків», - зазначено в пояснювальній записці.
Як відомо, раніше в Україні фіксували декілька випадків суїциду серед дітей шляхом ковтання таблеток.
13:59: «Слуги народу» запропонували знову підвищити пенсійний вік
12:56: В ООН відреагували на закриття Зеленським опозиційних каналів
12:17: ВРУ проголосувала за прив'язку прожиткового мінімуму до середньої зарплати
11:42: Депутат від «Слуги народу»прийшла на роботу в агітаційній футболці
09:57: У Великій Британії провели акцію з льодовими скульптурами
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