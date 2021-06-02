В ООН відреагували на закриття Зеленським опозиційних каналів

Аня Мартинюк 02 червня 2021, 12:56

Мова йде про 112 Україна, NewsOne і ZiK.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 червня, Верховний Комісар ООН назвав рішення українського президента Володимира Зеленського щодо каналів 112 Україна, NewsOne і ZiK таким, що суперечить міжнародним стандартам в галузі прав людини.

«2 лютого Президент України підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про накладення санкцій на Тараса Козака і вісім його компаній, що призвело до закриття трьох телеканалів (112 Україна, NewsOne і ZiK). Це рішення суперечить міжнародним стандартам в галузі прав людини, оскільки йому не вистачає обґрунтування необхідності і пропорційності, і воно не було прийнято незалежним органом», - йдеться у звіті.

Нагадаємо, влада ввела санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака через ведення бізнесу на окупованих територіях.