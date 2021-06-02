«Слуги народу» запропонували знову підвищити пенсійний вік 13:59
В ООН відреагували на закриття Зеленським опозиційних каналів 12:56
ВРУ проголосувала за прив'язку прожиткового мінімуму до середньої зарплати 12:17
Депутат від «Слуги народу»прийшла на роботу в агітаційній футболці 11:42
У Великій Британії провели акцію з льодовими скульптурами 09:57
Туреччина знову вимагатиме від українців результат ПЛР-тесту 14:09
У Мінську жінки в чорному влаштували ходу з парасолями 13:03
В Україні штрафуватимуть за використання пластикових пакетів 11:48
ВРУ підтримала ідею Шмигаля давати заробітчанам гроші для повернення на батьківщину 14:10
WhatsApp не блокуватиме користувачів за відмову приймати нові правила месенджера 13:38
У Вінниці вартість проїзду у маршрутці перевищить вартість проїзду у Києві 12:55
В Карпатах випав сніг 12:17
Мова йде про 112 Україна, NewsOne і ZiK.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 червня, Верховний Комісар ООН назвав рішення українського президента Володимира Зеленського щодо каналів 112 Україна, NewsOne і ZiK таким, що суперечить міжнародним стандартам в галузі прав людини.
«2 лютого Президент України підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про накладення санкцій на Тараса Козака і вісім його компаній, що призвело до закриття трьох телеканалів (112 Україна, NewsOne і ZiK). Це рішення суперечить міжнародним стандартам в галузі прав людини, оскільки йому не вистачає обґрунтування необхідності і пропорційності, і воно не було прийнято незалежним органом», - йдеться у звіті.
Нагадаємо, влада ввела санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака через ведення бізнесу на окупованих територіях.
13:59: «Слуги народу» запропонували знову підвищити пенсійний вік
12:56: В ООН відреагували на закриття Зеленським опозиційних каналів
12:17: ВРУ проголосувала за прив'язку прожиткового мінімуму до середньої зарплати
11:42: Депутат від «Слуги народу»прийшла на роботу в агітаційній футболці
09:57: У Великій Британії провели акцію з льодовими скульптурами
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.