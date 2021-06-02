ВРУ проголосувала за прив'язку прожиткового мінімуму до середньої зарплати

Аня Мартинюк 02 червня 2021, 12:17

Депутати проголосували за основу відповідного законопроекту.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 червня, ВРУ прийняла за основу законопроект №3515 Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань формування прожиткового мінімуму та створення передумов для його підвищення. Так, нардепи пропонують встановити єдиний прожитковий мінімум, прив'язаний до 40% середньої зарплати по Україні.

253 депутата підтримали законопроект своїм голосом «за». Як відомо, наразі прожитковий мінімум становить 2270 гривень.

Як зазначається, процентне співвідношення прожиткового мінімуму до середньої зарплати має бути на рівні, не менше 40% в 2021 році зі збільшенням на 1% кожний наступний рік. Це означає, що в 2031 році прожитковий мінімум становитиме не менше 50% від середньої зарплати.