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Народна обраниця Олена Криворучкіна виступає проти пластикових пакетів.
Новину передає «Преса України».
Народний депутат України від президентської фракції «Слуга народу» Олена Криворучкіна прийшла у ВРУ у білій футболці. На ній був зображений малюнок – пакет, а також напис «Краще без!».
Колеги депутатки пожартували з неї, зауваживши, що зображення пакета нагадує зображення майки.
Очевидно, що сама Криворучкіна просто закликає підтримати законопроект №2051-1 про обмеження обігу пластикових пакетів в Україні. Нагадаємо, днем раніше за нього проголосували 297 нардепів. Документ передбачає штраф у розмірі 8500 грн за поширення тонких одноразових пакетів.
12:17: ВРУ проголосувала за прив'язку прожиткового мінімуму до середньої зарплати
11:42: Депутат від «Слуги народу»прийшла на роботу в агітаційній футболці
09:57: У Великій Британії провели акцію з льодовими скульптурами
14:09: Туреччина знову вимагатиме від українців результат ПЛР-тесту
13:03: У Мінську жінки в чорному влаштували ходу з парасолями
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