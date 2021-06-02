Депутат від «Слуги народу»прийшла на роботу в агітаційній футболці

Аня Мартинюк 02 червня 2021, 11:42

Народна обраниця Олена Криворучкіна виступає проти пластикових пакетів.

Новину передає «Преса України».

Народний депутат України від президентської фракції «Слуга народу» Олена Криворучкіна прийшла у ВРУ у білій футболці. На ній був зображений малюнок – пакет, а також напис «Краще без!».

Колеги депутатки пожартували з неї, зауваживши, що зображення пакета нагадує зображення майки.

Очевидно, що сама Криворучкіна просто закликає підтримати законопроект №2051-1 про обмеження обігу пластикових пакетів в Україні. Нагадаємо, днем раніше за нього проголосували 297 нардепів. Документ передбачає штраф у розмірі 8500 грн за поширення тонких одноразових пакетів.