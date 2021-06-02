З України намагалися вивезти тонну бурштину

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«Сонячне каміння» мало помандрувати в Китай та на Близький Схід.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі офісу генпрокурора повідомили, що 4 члени злочинного угрупування, яке займалося видобутком, збутом та пересилкою бурштину, отримали повідомлення про підозри. У зловмисників вилучили понад тонну каменів.
Злочинна організація включала в себе як українців, так і іноземців. Каміння відправляли у Китаї на та Близький Схід. Каміння традиційно видобувалось в Рівненській області.
В рамках досудового розслідування правоохоронці провели 46 обшуків на території Рівненської, Київської областей, а також Києва. Правоохоронці вилучили каміння, вироби з бурштину та обладнання для видобутку.
12:17: ВРУ проголосувала за прив'язку прожиткового мінімуму до середньої зарплати
11:42: Депутат від «Слуги народу»прийшла на роботу в агітаційній футболці
09:57: У Великій Британії провели акцію з льодовими скульптурами
14:09: Туреччина знову вимагатиме від українців результат ПЛР-тесту
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