З України намагалися вивезти тонну бурштину

Аня Мартинюк 02 червня 2021, 11:08

«Сонячне каміння» мало помандрувати в Китай та на Близький Схід.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі офісу генпрокурора повідомили, що 4 члени злочинного угрупування, яке займалося видобутком, збутом та пересилкою бурштину, отримали повідомлення про підозри. У зловмисників вилучили понад тонну каменів.

Злочинна організація включала в себе як українців, так і іноземців. Каміння відправляли у Китаї на та Близький Схід. Каміння традиційно видобувалось в Рівненській області.

В рамках досудового розслідування правоохоронці провели 46 обшуків на території Рівненської, Київської областей, а також Києва. Правоохоронці вилучили каміння, вироби з бурштину та обладнання для видобутку.