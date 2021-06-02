В Укрзалізниці організували фейковий ремонт вокзалу

Аня Мартинюк 02 червня 2021, 10:34

Кудись витратили 750 тисяч гривень.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі МВС повідомили, що службовець відокремленого підрозділу АТ «Укрзалізниця» присвоїв собі 750 тисяч гривень. Гроші начебто були витрачені на ремонт в приміському вокзалі «Київ-Пасажирський».

Тепер він може сісти за грати на 12 років.

«Поліцейські встановили, що чиновник одного з структурних підрозділів Південно-Західної залізниці АТ "Укрзалізниця", з метою заволодіння державними коштами, склав відповідні документи щодо виконання будівельних робіт в приміському вокзалі ст. "Київ-Пасажирський" з товариством з ознаками фіктивності», - відзначили у відомстві.

Фігурант справи знав, що ніякого ремонту проходити не буде. Зловмиснику повідомили про підозру у привласненні державних коштів.