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У Великій Британії провели акцію з льодовими скульптурами

Аня Мартинюк 02 червня 2021, 09:57
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У Великій Британії провели акцію з льодовими скульптурами

Вони символізують дітей.

Новину передає «Преса України».

На тлі скорого проведення 26-ї Конференцію Сторін ООН з питань клімату на пляжі Нью-Брайтон, що на північному заході Англії, волонтери розмістили 26 крижаних скульптур у вигляді дітей. Акцію профінансували компанії Sand In Your Eye та Bezmond films.

26 льодових скульптур є метафорою про крихкість майбутнього молодих людей перед зміною клімату. Також волонтери зробили малюнок на піску, закликаючи світових лідерів взяти на себе зобов’язання щодо досягнення нульових викидів вуглекислого газу до 2050 року.

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