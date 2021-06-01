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Туреччина знову вимагатиме від українців результат ПЛР-тесту

Аня Мартинюк 01 червня 2021, 14:09
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Туреччина знову вимагатиме від українців результат ПЛР-тесту

На коронавірус.

Новину передає «Преса України».

1 червня турецька влада повернула вимогу щодо проходження ПЛР-тестів для громадян України. Відповідні зміни зафіксовано в повідомленні для льотного складу NOTAM №A2932 / 21.  

Так, нові правила почнуть діяти з 2 червня. Як зазначається, з моменту здачі аналізу до моменту перетину турецького кордону має проминути не більше 72 годин.

Тим не менше у Туреччині дозволили натомість здати експрес-тест на антиген коронавірусу. Термін його дії – не більше 48 годин.

 

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