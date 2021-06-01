Туреччина знову вимагатиме від українців результат ПЛР-тесту 14:09
У Мінську жінки в чорному влаштували ходу з парасолями 13:03
В Україні штрафуватимуть за використання пластикових пакетів 11:48
ВРУ підтримала ідею Шмигаля давати заробітчанам гроші для повернення на батьківщину 14:10
WhatsApp не блокуватиме користувачів за відмову приймати нові правила месенджера 13:38
У Вінниці вартість проїзду у маршрутці перевищить вартість проїзду у Києві 12:55
В Карпатах випав сніг 12:17
Міжнародний астрономічний союз назвав планету на честь українця 09:05
Инструменты, на которых можно научиться играть за 2 недели, в ассортименте магазина ColorSound 13:21
На коронавірус.
Новину передає «Преса України».
1 червня турецька влада повернула вимогу щодо проходження ПЛР-тестів для громадян України. Відповідні зміни зафіксовано в повідомленні для льотного складу NOTAM №A2932 / 21.
Так, нові правила почнуть діяти з 2 червня. Як зазначається, з моменту здачі аналізу до моменту перетину турецького кордону має проминути не більше 72 годин.
Тим не менше у Туреччині дозволили натомість здати експрес-тест на антиген коронавірусу. Термін його дії – не більше 48 годин.
14:09: Туреччина знову вимагатиме від українців результат ПЛР-тесту
13:03: У Мінську жінки в чорному влаштували ходу з парасолями
12:26: Зеленський заявив про варіанти ескалації з боку Росії
11:48: В Україні штрафуватимуть за використання пластикових пакетів
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.